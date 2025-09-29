अभय योजनेचा आज शेवटचा दिवस
नागरिकांनी लाभ घेण्याचे पालिकेचे आवाहन
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागामार्फत करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या वाढत्या मागणीनुसार आयुक्त तथा प्रशासक मंगेश चितळे यांच्या सूचनेनुसार या योजनेत शास्तीमध्ये अंतिम मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. मंगळवार (ता. ३०)पर्यंत शास्तीवरती ९० टक्के सूट राहणार आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महापालिकेच्या वतीने आयुक्त तथा प्रशासक मंगेश चितळे यांनी केले आहे.
नागरिकांच्या वाढत्या मागणीनुसार अभय योजनेंतर्गत शास्तीवरील ९० टक्क्यांची सूट मंगळवारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदतवाढ असून या योजनेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपायुक्त स्वरूप खारगे यांनी केले आहे. महापालिकेकडून नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. करदात्यांनी ई-बिल स्वीकारणे, डिजिटल पद्धतीने कर भरणे यामुळे थेट दोन टक्के सवलत मिळू शकते. तसेच ऊर्जा बचत करणारे सौर पॅनेल, वॉटर हार्वेस्टिंग अशा उपाययोजना केल्यास करामध्ये दोन टक्के सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय घनकचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट करणाऱ्या सोसायट्यांना नियमानुसार करात सवलती मिळणार आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महापालिकेचे panvelmc.org हे संकेतस्थळ तसेच PMC Tax App आणि Panvel Connect App उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामुळे करदात्यांना घरबसल्या ऑनलाइन कर भरण्याची सुविधा मिळत आहे. अभय योजनेंतर्गंत शास्ती माफीमधील ही अंतिम मुदतवाढ लक्षात घेऊन नागरिकांनी थकबाकी त्वरित भरून दिलेल्या शास्ती माफी व सवलतींचा लाभ घ्यावी, असे आवाहन उपायुक्त स्वरूप खारगे यांनी केले आहे.
चौकट
कर-मित्र चॅटबॉटचे सुविधा सुरू
• मालमत्ता कराची थकबाकी त्वरित जाणून घेणे.
• आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून थेट कर भरता येणे.
• बिल, पावती व कर गणनेबाबत शंका निरसन
• योजना, सवलत आणि अंतिम तारखांबाबत अद्ययावत माहिती
कोट
अभय योजनेंतर्गंत ९० टक्के शास्ती माफीमधील ही अंतिम मुदतवाढ लक्षात घेऊन नागरिकांनी आज थकबाकी त्वरित भरून दिलेल्या शास्ती माफी व सवलतींचा लाभ घ्यावा. उद्यापासून ७५ टक्के शास्ती माफी मिळणार आहे. तसेच अधिक मदतीसाठी नागरिकांनी पनवेल महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवरील ‘कर-मित्र’ चॅटबॉटचा वापर करावा.
- स्वरूप खारगे, उपायुक्त, पनवेल महापालिका
