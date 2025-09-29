करंजाडेत श्रमजीवी नारी शक्तीचा सन्मान!
करंजाडेत श्रमजीवी नारी शक्तीचा सन्मान!
स्वामी समर्थ नित्य सेवा संस्थेच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन
पनवेल, ता.२९ (बातमीदार) ः करंजाडे येथील स्वामी समर्थ नित्य सेवा संस्थेच्या वतीने नारी शक्तीचा सन्मान शनिवारी करण्यात आला. नवदुर्गा पुरस्कार वितरण सोहळा अत्यंत उत्साहात झाला. नवरात्रोत्सवाचे निमित्त साधून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. चूल आणि मूल यापर्यंत महिला आता मर्यादित राहिल्या नाहीत. संसाराचा गाडा चालवत असताना कुटुंब, मुले सांभाळून त्या नोकरी व्यवसाय करतात. या माध्यमातून परिवाराला आर्थिक दृष्ट्या हातभार लावतात. स्त्रिया या अबला नसून त्या सबला आहेत. हे जवळपास आता सिद्ध झालेले आहे. आव्हानाला आव्हान करून सामोरे जाणाऱ्या जिजाऊ, सावित्री आणि अहिल्याच्या लेकिंमध्ये कणखरपणा असतो. त्याचबरोबर अनेक अडचणींना तोंड देऊन त्या मार्गक्रमण करतात. अशा श्रमजीवी नारी शक्तीचा गौरव करंजाडे येथे करण्यात आला. शिवव्याख्यात्या सुवर्णा वाळुंज, करंजाडे ग्रा. प सदस्य नीलिमा भगत, विठ्ठल रुक्मिणी महिला भजन मंडळाच्या सदस्या प्रमिला आहेर यांच्या हस्ते नऊ भगिनींचा गौरव करण्यात आला.
यामध्ये लीना शहारे- स्कूल बस मदतनीस, तृप्ती राजे- आधार केंद्र संचालिका, विद्या थोरडमल- अध्यात्म, सविता आचारी- स्वयंरोजगार, माधवी माने- महिला पोलिस, रुपाली चाबुकस्वार- शिक्षिका, अर्चना गुंड- परिचारिका, प्रज्ञा घोडके- वीज वाहक तंत्रज्ञ, पल्लवी एरंडे- सामाजिक कार्य
