अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा
शिवसेना उबाठा पक्षाकडून पालिका आयुक्तांकडे मागणी
खारघर, ता. २९ (वार्ताहर) ः शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने कुचकामी ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले असले, तरी अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवरही तातडीने कारवाई व्हावी, अशी मागणी शिवसेना उबाठा पक्षाचे खारघर शहर समन्वयक रामचंद्र देवरे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
रामचंद्र देवरे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, रस्त्यांच्या कामात हलगर्जी करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई सुरू आहे, हे कौतुकास्पद आहे, परंतु अशा प्रकारच्या कंत्राटांना मंजुरी देणारे, कामांवर देखरेख ठेवण्यात अपयशी ठरलेले अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीला आळा बसणार नाही. याशिवाय, खारघर सेक्टर-१५ येथील स्पॅगेटी समोरील तलावाबाबत गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप देवरे यांनी केला आहे. एमआयडीसीच्या अधिकृत दस्तावेजांनुसार तलावाची मालकी एमआयडीसीची असतानाही, या तलावाच्या डागडुजीसाठी पालिकेकडून तब्बल तीन कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे, सिडकोने पूर्वी विकसित केलेल्या पाच उद्यानांचे नूतनीकरण पालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आले असून, यावरही मोठा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांऐवजी अशा अनावश्यक कामांवर खर्च करून निधीचा अपव्यय होत असल्याचे देवरे यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने केवळ ठेकेदारांवर कारवाई करून जबाबदारी संपवू नये, तर निर्णय प्रक्रियेत निष्काळजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे देवरे यांनी ठामपणे नमूद केले. याबाबतची तातडीची पावले उचलून नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्याचे आवाहन त्यांनी आयुक्तांना केले आहे.
