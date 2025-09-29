सफाई कर्मचारी बनले कलाकार
सफाई कर्मचारी बनले कलाकार
‘स्वच्छोत्सव २०२५’ सांस्कृतिक महोत्सवात कलागुणांना वाव
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिका क्षेत्रात बुधवार (ता. १७) ते गुरुवार (ता. २) या कालावधीत आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘स्वच्छता ही सेवा २०२५’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शुक्रवारी (ता. २६) पनवेल महापालिकेच्या वतीने क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल येथे सफाई कामगारांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी स्वच्छोत्सव २०२५ या विशेष सांस्कृतिक महोत्सवाचे भव्य आयोजन करण्यात आले.
शहराच्या स्वच्छतेसाठी अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या सफाई कामगारांना त्यांच्या कलागुणांचे सादरीकरण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रमुख उद्देशाने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. या वेळी कार्यक्रमामध्ये गायन, वादन आणि नृत्य अशा विविध कलांचे सादरीकरण सफाई कर्मचाऱ्यांनी केले. पनवेल महापालिकेच्या सर्व प्रभागांतील सफाई कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रभाग क्रमांक नऊमधील रवी उलवेकर यांनी स्थानिक गाण्याच्या सादरीकरणाने केली. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक १९ मधील रमेश बैद यांनी उत्कृष्ट गायनासह नृत्य सादर करून प्रेक्षकांची दाद मिळवली. त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक १९ मधील वर्षा पगारे यांनी उत्कृष्ट नृत्य सादरीकरण केले. प्रभाग क्रमांक १२मधील विकी जाधव यांनी त्यांच्या सुरेल आवाजातून गायन सादर केले, तर खारघर प्रभाग समितीचे कर्मचारी मनोज पाटील यांनी सुरेल वादनाची मेजवानी दिली. याशिवाय राजेश पवार यांनी दोन गाण्यांच्या माध्यमातून कार्यक्रमात रंगत आणत उपस्थितांचे भरभरून कौतुक मिळवले. शेवटी आरोग्य निरीक्षक संजय जाधव यांनी आपल्या गायनाने सर्व उपस्थितांची दाद मिळवली. उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामुळे सफाई कामगारांच्या कलागुणांना वाव मिळाला असून, त्यांच्या अंगभूत कलागुणांना यानिमित्ताने व्यासपीठ उपलब्ध झाले. केवळ कष्टाळूपणा नव्हे तर कलाक्षेत्रातही सफाई कर्मचारी तितकेच सक्षम आहेत, याचा प्रत्यय याप्रसंगी सर्वांना आला. ‘स्वच्छोत्सव २०२५’च्या माध्यमातून पनवेल महापालिकेने शहराच्या स्वच्छतेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा याप्रकारे संधी उपलब्ध करून देऊन एकप्रकारे त्यांच्या कलेचा गौरव करण्यात आला.
