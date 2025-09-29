देवीचे विसर्जनही खड्डेमय रस्त्यातूनच!
देवीचे विसर्जनही खड्डेमय रस्त्यातूनच
सततच्या पावसामुळे रस्त्याची दुरवस्था; वाहनचालकांसह भक्त त्रस्त
वाशी, ता. २९ (वार्ताहर) ः नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेकडून रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले होते, मात्र सततच्या पावसामुळे पुन्हा खड्डे निर्माण होऊन रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. घटस्थापनेच्या दिवशी देवीचे आगमन खड्डेमय रस्त्यातून झाले होते, तर आता दसऱ्याच्या दिवशी विसर्जनही त्याच खड्डेमय मार्गावरून होणार असल्याने भक्तांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
ठाणे-बेलापूर महामार्गावरील अनेक ठिकाणी तसेच शहरातील गावठाणकडे जाणाऱ्या जोड रस्त्यांची मुसळधार पावसाने परिस्थिती बिकट झाली आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागत असून, अपघातांची शक्यता वाढली आहे. तुर्भे सर्कलजवळ नवीन पुलाचे काम सुरू असताना रस्त्यावर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. दिघा रेल्वेस्थानक, मुकुंद कंपनी, तसेच साठेनगर परिसरात खड्ड्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. याशिवाय रबाळे पोलिस ठाण्याजवळील सिग्नल परिसर, ऐरोली कटाई उड्डाणपुलाजवळील भारत बिजली परिसर, ऐरोली सेक्टर-५, गोठीवली, महापे-शिळफाटा रोड, सायन-पनवेल महामार्गावरील तुर्भे उड्डाणपूल, घणसोली उड्डाणपूल तसेच पाम बीच रस्त्याला खड्ड्यांनी अक्षरशः पोखरून काढले आहे. इलठण पाडा, यादव नगर, चिंचपाडा झोपडपट्टी परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचीही चाळण झाली आहे. महापालिका पावसातही तात्पुरते खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, मात्र सततच्या पावसामुळे दगड आणि माती वाहून जात असल्याने पुन्हा पुन्हा रस्त्यांची अवस्था वाईट होत आहे.
