हावडा मेलमधून ५७ किलो गांजा जप्त
कल्याण, ता. २९ (बातमीदार) ः रेल्वे पोलिस दलाच्या गुन्हे गुप्तचर शाखेने हावडा मेलमधून तब्बल ५७ किलो गांजा सोमवारी (ता. २९) जप्त केला आहे. जप्त मुद्देमालाची किंमत सुमारे साडेअकरा लाख रुपये असल्याची माहिती समोर आली असून, याप्रकरणी मोहम्मद इरफान याला अटक करण्यात आली आहे. ‘आरपीएफ’च्या गुन्हे गुप्तचर विभागाला हावडा मेलमध्ये गांजाचा मोठा साठा नेण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे विशेष पथकाने मोहम्मद इरफान या प्रवाशावर संशय आल्याने त्याच्या बॅगेची झडती घेतली असता त्यामध्ये गांजाचा साठा आढळला. प्राथमिक चौकशीत इरफानने हा गांजा दादर येथे उतरवणार असल्याचे सांगितले; मात्र कल्याण स्थानकातच त्याचे संपूर्ण कारस्थान फसले. इरफानला लगेचच ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून गांजा जप्त करण्यात आला. इरफानला मुंबई अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले असून, त्याने हा गांजाचा साठा नेमका कोठून आणला आणि कोणाला विकणार होता, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
