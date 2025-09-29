मनसैनिकांचा फेरीवाल्याला बेदम चोप!
मराठी भाषेविषयी गरळ ओकल्याने मारहाण
बदलापूर, ता. २९ (बातमीदार) ः बदलापूर पश्चिमेकडील बाजारपेठेत एका परप्रांतीय फेरीवाल्याने मराठी भाषेविषयी गरळ ओकल्याने, मनसैनिकांनी या फेरीवाल्याला बेदम चोप दिला. पालिकेचे कर्मचारी बाजारपेठेतील अतिक्रमणावर कारवाई करत असताना, या कर्मचाऱ्यांना विरोध करताना या फेरीवाल्याने मराठी भाषेविषयी आणि मराठी माणसांविषयी शिवीगाळ करत अपशब्द वापरले. ही बाब मनसैनिकांना कळताच त्यांनी या फेरीवाल्याला मारहाण केली.
बदलापूर पश्चिमेकडील सानेवाडी परिसरातील मुख्य बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. यावर कारवाईसाठी सोमवारी (ता. २९) सकाळी पालिकेचे अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी गेले असता येथील एका फळविक्री करणाऱ्या परप्रांतीय तरुणाने या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. इतक्यावरच न थांबता त्याने मराठी भाषा आणि मराठी माणसांबाबत शिवीगाळ करत अपशब्ददेखील वापरले. दरम्यान, ही बाब समजताच मनसेचे माजी शहराध्यक्ष जयेश कदम यांच्यासह अनेक मनसे पदाधिकाऱ्यांनी या फेरीवाल्याला घेरून जाब विचारला. या वेळी हा फेरीवाला मुजोरी करत असल्याचे लक्षात येताच मनसैनिकांनी या फेरीवाल्याला बेदम चोप दिला. या वेळी जयेश कदम यांनी सांगितले, की पालिकेचे अतिक्रमण विभागातील अधिकारी यांच्या पाठिंब्यामुळेच हे फेरीवाले अनधिकृतपणे बाजारपेठेत ठाण मांडून बसले आहेत. आज पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर हे फेरीवाले धावून गेले, हे जर थांबायला हवे असेल तर सगळ्यात पहिले अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांवर मुख्याधिकारी यांनी कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
