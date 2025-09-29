सांस्कृतिक महामंडळाची जागा असुरक्षित
सांस्कृतिक महामंडळाची
जागा असुरक्षित
परिसरातील विद्यार्थ्यांना त्रास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः गोरेगाव पूर्वेतील संतोषनगरमधील हरणाई विद्यालय व गुरुकुल इंग्लिश स्कूलसमोर असलेली महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक महामंडळाची मोकळी जागा काही वर्षांपासून कचरा, बेकायदा पार्किंग आणि समाजकंटकांचा अड्डा बनली आहे. सुमारे १,२०० विद्यार्थी व पालकांना यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून ही जागा असुरक्षित झाली आहे.
महामंडळाच्या या जागेत स्थानिकांकडून दररोज कचरा टाकला जात असून भटक्या कुत्र्यांचाही उपद्रव वाढला आहे. भटक्या व पाळीव कुत्र्यांची विष्ठा तसेच कचरा कुजून दुर्गंधी पसरते. कबुतरेही या परिसरात वाढली आहेत. रात्री मद्यपी, धूम्रपान करणाऱ्यांची गर्दी होते. ते बाटल्या व कचरा फेकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व महिला शिक्षकांना मोठा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
बेकायदा दुचाकी, रिक्षा शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर पार्क केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. शाळेने वारंवार तक्रारी करूनही महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक महामंडळाच्या प्रशासनाकडून योग्य कारवाई होत नाही. केवळ १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला गाड्या हटवल्या जातात. अन्य दिवशी गाड्या तेथे उभ्या केल्या जातात. त्याचा विद्यार्थ्यांना तसेच स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
