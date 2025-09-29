मुख्यालयी हजर नसलेल्या ३४ आगारप्रमुखांवर कारवाई
मुख्यालयी हजर नसलेल्या
३४ आगारप्रमुखांवर कारवाई
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : राज्यात अतिवृष्टीमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असताना, आगारप्रमुखांना मुख्यालयी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील राज्यातील २५१ पैकी ३४ आगरप्रमुख कर्तव्यावर हजर नसल्याचे गोपनीय अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. या आगारप्रमुखांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाला दिले.
काही दिवसांपासून राज्यात पावसाने थैमान घातले आहे. अनेक जिल्ह्यांत वाहतूक ठप्प पडली असून, एसटीसेवेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेक प्रवासी बसस्थानकावर अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यालयात हजर राहून कर्तव्य बजावण्याऐवजी काही आगारप्रमुख गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. अशाप्रकारे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आगारप्रमुखांना संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली पाहिजे. त्यावर समाधानकारक खुलासा न दिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच हे आगारप्रमुख ज्या विभाग नियंत्रकांच्या अखत्यारीत काम करतात, त्या विभाग नियंत्रकांनादेखील याबाबत विचारणा केली जाणार आहे, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.
