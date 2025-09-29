वर्तमान पत्राचे घरी ग्रंथालय तयार करा
वर्तमानपत्रांचे घरी ग्रंथालय तयार करा
‘सकाळ’ एनआयई कार्यक्रमात खासदार अरविंद सावंत यांचा विद्यार्थ्यांना सल्ला
प्रभादेवी, ता. २९ (बातमीदार) ः वर्तमानपत्र हे ज्ञानाचे भांडार आहे, ते जमा करून घरी त्यांचे ग्रंथालय तयार करा. जेव्हा आपल्याला एखाद्या संदर्भाची गरज भासेल, तेव्हा आपण ते वर्तमानपत्र पाहून संदर्भ मिळवू शकू, असा सल्ला खासदार अरविंद सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
शिवसह्याद्री फाउंडेशन आणि ‘सकाळ माध्यम समूह’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने वरळी येथील मराठा मंदिर शाळेत एनआयई उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळेस सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना मोलाचा संदेश दिला.
शिवसह्याद्री फाउंडेशनच्या वतीने मराठा मंदिर हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना एनआयई या शैक्षणिक अंकाचे वितरण शुभारंभ करण्यात आले. या वेळी शाळेचे मुख्याध्यापक किशोर शिंदे, इंग्रजी माध्यमाच्या मुख्याध्यापिका वंदना कुंभार, जीवन भोसले, महेश खवनेकर, कृष्णा पाटील आदी उपस्थित होते.
खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, ‘सकाळ’ने विद्यार्थ्यांसाठी ‘सकाळ एनआयई’ हा अंक सुरू केला आहे. त्याचा हेतू जाणून घ्या, कुठलीही गोष्ट संघर्षाशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे ‘सकाळ’ने तुमच्यासाठी राबवलेला हा उपक्रम अत्यंत चांगला आहे, याचा फायदा घ्या.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने सुरू केलेला उपक्रम स्तुत्य असाच आहे. या शैक्षणिक सदरामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडेल, असे शिवसह्याद्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष, भारतीय कामगार सेनेचे संयुक्त सरचिटणीस संजय कदम यांनी सांगितले. तर आदित्य ठाकरे यांनीदेखील या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या असल्याचे सांगितले.
मुले मोबाईलपासून दूर राहिली पाहिजेत. त्यांना वाचनाची आवड निर्माण झाली पाहिजे. वाचनामुळे जगात काय चालले आहे, याची माहिती मिळू शकेल. त्यामुळे ‘सकाळ’ची ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना चांगली आल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘सकाळ’चा हा उपक्रम चांगला असून विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरेल, असे शाळेचे मुख्याध्यापक किशोर शिंदे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे निवेदन पुंडलिक लोकरे यांनी केले.
‘मराठी’चा आदर करा!
मीदेखील पालिकेच्या शाळेतून मराठी माध्यमातूनच शिकलो, संघर्ष केला. मराठी भाषा ही तुमच्या आयुष्याचा पाया आहे, ती तुमची आई आहे. तसेच अमृताहूनही गोड असलेल्या भाषेचा आदर करा, असे आवाहन करून या उपक्रमाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी कौतुक केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.