निवडणुकीत घोडेबाजार रंगणार
निवडणुकीत घोडेबाजार रंगणार
प्रभागरचनेमुळे माजी नगरसेवकांमध्ये चलबिचल
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या प्रभागरचनांमध्ये जूने प्रभाग फुटले आहेत. गणेश नाईक समर्थक नगरसेवकांना या बदलांचा फटका बसला असून, आक्षेपही नोंदवले आहेत, परंतु रचनेमध्ये बदल झाले नाहीत, तर काही नगरसेवक शिंदे सेनेत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत घोडेबाजार रंगणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची जानेवारीत निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या प्रभागरचनेवर शिंदे सेनेचा प्रभाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये विचित्र पद्धतीने प्रभागांची रचना केल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भाजपच्या नगरसेवकांना बसला आहे. त्यामुळे हरकती नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत भाजपकडून सर्वात जास्त हरकती घेण्यात आल्या आहेत. प्रभागांची रचना, नकाशा व्याप्तीनुसार नसल्याची जवळपास ५५० पेक्षा जास्त हरकती भाजपकडून घेण्यात आल्या आहेत. ठाकरे गट, राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट आणि शरद पवार गटातर्फेही हरकत नोंदवण्यात आली आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरीस त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे, मात्र निकालांमध्ये बदल झाला नाही, तर नगरसेवकपदावर पाणी सोडावे लागेल, ही बाब अनेकांच्या पचनी पडत नाही. त्यामुळे आडबाजूने शिंदे सेनेच्या नेत्यांसोबत हातमिळवणी केल्याची चर्चाही नवी मुंबईत सुरू आहे.
महायुतीचा महापौर बसवा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा शनिवारी पक्षाचा मेळावा संपल्यानंतर नवी मुंबईत शिंदे गटाच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांसोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत गरजूंची मदत करा, ज्या नगरसेवकांची कामे होत नसतील, अशांना पक्षात घेऊन त्यांची कामे करा, अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना केल्याचे समजते. तसेच पक्ष वाढवण्यासाठी जे जमेल ते करा, असा सल्लाही दिला. काहीही करून यंदाच्या निवडणुकीत नवी मुंबई महापालिकेवर महायुतीचा महापौर बसवायचा असल्याचे पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते.
या प्रभागांना सर्वाधिक फटका
ऐरोली, दिघा, रबाळे, तुर्भे या भागातील प्रभागांना अधिक फटका बसला आहे. तुर्भेमध्ये नव्याने १४ गावांचा समावेश केल्यामुळे हा नवी मुंबईतील क्षेत्रफळानुसार सर्वाधिक मोठा प्रभाग झाल्याची चर्चा आहे. वाशी, सानपाडा एकत्र केले असून, रस्त्याच्या पलीकडे असणारा तुर्भे गावाचाही काही भाग जोडला गेल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. जुईनगर, नेरूळ पूर्व आणि पश्चिम या परिसरातही प्रभागांची मोडतोड झाली आहे. सीवूड्सचा प्रभाग नेरूळला जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातर्फे हरकत नोंदवण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या शिंदे गटात भाजपसहीत इतर पक्षातील १० ते १२ नगरसेवक येण्यासाठी तयार आहेत. नाईक समर्थक नगरसेवकांची आर्थिक आणि मानसिक कोंडी झाली आहे. जनहिताची कामे करण्यासाठी अनेक जण शिवसेनेत येत आहेत. शिवसेनेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनीधींची विकास कामे होत आहेत. प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर पक्षप्रवेश सुरू होईल.
- किशोर पाटकर, जिल्हाप्रमुख, नवी मुंबई शिवसेना
कोणत्या पक्षात कोणी जावे, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. प्रभागरचनेआधीदेखील अनेक लोकांनी पक्ष बदलले आहेत. त्यामुळे प्रभागरचनेचा आणि पक्षप्रवेशाचा काही संबंध नाही. हरकतीनुसार सुधारणा केल्या आहेत. हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. आराखड्याशी संबंध लावू नये. ज्यांना ज्या पक्षात चांगले वाटत असेल, त्यानुसार त्या पक्षात तो व्यक्ती राहील. आमच्या पक्षातील कोणत्याच कार्यकर्त्यांमध्ये द्विधा मनःस्थिती नाही.
-डॉ. राजेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष, भाजप, नवी मुंबई
