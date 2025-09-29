पवार गटाचा जिल्हाध्यक्ष शिंदे गटात
चंद्रकांत पाटील यांनी शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता.२९ : राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केला. ठाणे येथील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरी हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाला. या पक्षप्रवेशामुळे पवार गटाला मोठा धक्का बसला असून महापालिकेत शिंदे सेनेची ताकद वाढली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत शरद पवार गटाची सर्वात मोठी ताकद होती. २५ वर्षे पवार गटाची एकहाती सत्ता होती. मात्र, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पवार गटाच्या सत्तेला उतरती कळा लागली. शिवसेना, राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष फुटल्यानंतर नवी मुंबईत पवार गटाचे उरलेले नगरसेवकही शिवसेनेच्या शिंदे गटात गेले. पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला. आता त्यांच्यानंतर जिल्हाध्यक्ष पदाची माळ चंद्रकांत पाटील यांच्या गळ्यात पडली. स्थानिक भूमिपुत्र, माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांना पाटील यांनी जिल्हाध्यक्ष झाल्यानंतर हात घातला. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सिडकोवरील मोर्चात देखील चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. मात्र, शशिकांत शिंदे पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर पाटील यांनी पदमुक्त करण्याची विनंती केली होती. मात्र, शशिकांत शिंदे यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावरच जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली होती.
