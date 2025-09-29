उल्हासनगरमध्ये महाआरोग्य शिबिर यशस्वी
उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) : ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत उल्हासनगर कॅम्प क्र. ४ येथील शासकीय प्रसूतीगृह व दवाखान्यात भव्य महाआरोग्य शिबिर राबवण्यात आले. याला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महिलांच्या आरोग्य तपासण्या, कर्करोग निदान, रक्तदान शिबिर, योगसत्र आणि मार्गदर्शन यांचा समावेश असलेल्या या शिबिरात दवाखाना गजबजून गेला.
शिबिराचे प्रमुख पाहुणे आमदार सुलभा गायकवाड होत्या. त्यांनी आपल्या विधानसभा क्षेत्रात जेजे हॉस्पिटलसारखी सर्व सुविधा असणारा दवाखाना उभा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मनोहर बनसोडे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे, नोडल अधिकारी डॉ. वृषाली चव्हाण आणि सहाय्यक अधिसेविका वीणा संखे यांनीही उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. महिला आरोग्यासाठी गर्भाशय, स्तन व मुखाच्या कर्करोग तपासण्या, अॅनिमिया व सिकलसेल आजारांचे परीक्षण मोफत करण्यात आले. रक्त तपासण्या व मार्गदर्शन वैज्ञानिक अधिकारी मंगला पवार यांनी केले. रक्तदान शिबिरही याच ठिकाणी झाले.
शिबिरात महिलांसाठी मधुमेह तपासणी, मानसिक आरोग्य मार्गदर्शन, निरोगी जीवनशैली, मासिक पाळी स्वच्छता, पोषण आहार, किशोरवयीन मुलींसाठी समुपदेशन आणि योगसत्र झाले. विशेषतः ४० वर्षांनंतर होणाऱ्या संप्रेरक असंतुलनाविषयी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. शिबिराच्या यशात डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी, प्रयोगशाळा अधिकारी, कार्यालयीन कर्मचारी आणि आशासेविकांचा गौरव करण्यात आला. उपस्थित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे शिबिर केवळ आरोग्य तपासणीपुरते मर्यादित न राहता महिलांना सशक्त करण्याच्या दिशेने मार्गदर्शक ठरले आहे.
