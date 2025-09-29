साध्या लोकलला स्वयंचलित दरवाजा!
साध्या लोकलला स्वयंचलित दरवाजा!
महाव्यवस्थापकांकडून पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना यांनी साध्या लोकलच्या पहिल्या स्वयंचलित दरवाजाची पाहणी केली. महिलांसाठीच्या डब्याला बसवलेला हा दरवाजा आणि त्याची कामगिरी याचे त्यांनी प्रत्यक्ष निरीक्षण केलेले आहे. याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे.
मुंब्रा येथील अपघातानंतर रेल्वेने साध्या लोकलमध्ये स्वयंचलित दरवाजा बसवण्याचा प्रयोग सुरू केला. कुर्ला कारशेडमध्ये तयार केलेल्या प्रोटोटाइप कोचमध्ये वायू व व्हेंटिलेशन सुधारण्यासाठी छतावरील व्हेंटिलेशन युनिट आणि डब्यांना जोडणाऱ्या वेस्टिब्युलमध्ये तीन मोठे बदल केले गेले आहेत. तसेच खिडकीच्या आकाराच्या फ्रेमप्रमाणे जाळीदार स्क्रीन दरवाजावर लावली गेली आहे. ज्यामुळे लोकलमध्ये हवा खेळती राहील. मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की हा प्रोटोटाइप कोच आहे. सध्या फक्त एका कोचमध्ये स्वयंचलित दरवाजा बसवला गेला आहे. संपूर्ण लोकलला लावण्यासाठी रेल्वे बोर्डाची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. रेल्वेने ही पावले प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उचलली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून डोंबिवली ते ठाणे यादरम्यान आणि इतर गर्दीच्या मार्गांवर लोकलमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होण्याच्या घटना होत आहेत. मुंब्रा येथील घटनेनंतर या प्रयोगाची गरज अधिक स्पष्ट झाली आहे.
