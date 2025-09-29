प्रभाग रचना ६ ऑक्टोबरला होणार जाहिर
सहा ऑक्टोबरला
प्रभाग रचना जाहीर होणार
मुंबई, ता. २९ ः मुंबई महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती, सूचना घेतल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम केलेली प्रभाग रचना ६ ऑक्टोबरला अधिसूचनेद्वारा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यानंतर आरक्षण सोडत व नंतरच्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग येणार आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणुकीची रणधुमाळीला वेग येणार आहे.
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागरचना तयार करून प्रशासनाने त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर १० ते १२ सप्टेंबरदरम्यान सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी एकूण ४९४ हरकती व सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या हरकतींचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम केलेली प्रभाग रचना येत्या ६ ऑक्टोबरला जाहीर केली जाणार आहे. प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
