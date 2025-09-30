नर्सिंगमध्ये विज्ञान पदवीधर नोंदणीस मुदतवाढ
नर्सिंगमध्ये विज्ञान पदवीधर नोंदणीस मुदतवाढ
विद्यार्थ्यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत संधी
मुंबई, ता. ३० : राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी नर्सिंगमध्ये विज्ञान पदवीधर (बीएस्सी नर्सिंग) या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश फेरीसाठी नोंदणी करू शकले नाहीत. त्या सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय नर्सिंग परिषदेने प्रवेशासाठीची किमान गुणमर्यादेची (कट ऑफ) तारीख ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्यामुळे सीईटी सेलने प्रवेश नोंदणीची आणखी एक संधी विद्यार्थ्यांना दिली आहे. आता प्रवेशाच्या नोंदणीची मुदत ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे.
नर्सिंग या अभ्यासक्रमाला अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी, यासाठी भारतीय नर्सिंग परिषदेने अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषामध्ये बदल केला. त्यानुसार पूर्वी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ५० टक्के गुणांची अट काढून टाकली. त्यानुसार नर्सिंगमध्ये विज्ञान पदवीधर अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषामध्ये राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने बदल करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या विद्यार्थ्यांनी एमएच नर्सिंग सीईटी दिलेली आहे, असे सर्व विद्यार्थी आता नर्सिंगमध्ये विज्ञान पदवीधर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास पात्र राहतील. या शिथिल केलेल्या पात्रतेमुळे या अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची आणखी एक संधी मिळणार आहे. या सुधारित पात्रतेची संधी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी केले आहे.
नवीन नोंदणी सुरू
यावर्षी नर्सिंगची एमएच सीईटी दिलेली आहे, पण ५० टक्के पर्सेंटाईल गुण न मिळाल्याने ज्या विद्यार्थ्यांनी सीईटी प्रवेशाचा अर्ज केला नाही, ते सर्व विद्यार्थी आता प्रवेशासाठी नोंदणी करू शकतील. सीईटी सेलच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळावर जाऊन प्रवेशासाठी नोंदणी करावी. अपूर्ण नोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्यांनीदेखील आपली प्रवेशाची नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
