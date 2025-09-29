नवी मुंबई विमानतळाचे ८ सप्टेंबरला लोकार्पण?
नवी मुंबई, ता. २९ ः नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे येत्या ८ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ७ ऑक्टोबरला मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. यादरम्यान मोदींच्या हस्ते विमानतळाचे उदघाट्न करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पनवेलजवळील उलवे नोड येथे सुमारे १,१०० हेक्टर जागेवर नवी मुंबई विमानतळ उभारण्यात येत आहे. या विमानतळाच्या धावपट्टीसह टर्मिनल इमारत तयार झाली आहे. विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून अंतर्गत सजावटीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. जुलैमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई विमानतळाला भेट देत उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत अखेरची मुदत दिली होती. त्यानंतर विमानतळाच्या कामाला वेग आला. विमानतळाच्या दिशेने जाणारे रस्ते आणि जोड रस्ते वेगाने तयार करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. तसेच विमानतळाहून उड्डाण करण्यासाठी एअर इंडिया, इंडिगो आणि एकासा एअर अशा काही कंपन्यांनी विमानतळ कंपनीसोबत करारदेखील केला आहे. त्यामुळे आता या विमानतळाचे उद्घाटन ८ ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, ३० सप्टेंबरची मुदत ग्राह्य धरून केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बळाकडे फौजफाटा तैनात करायला सांगितले आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी ही नवी मुंबई विमानतळ नावाचे नवे पोलिस ठाणे जाहीर केले. दरम्यान, या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे. यादरम्यान मोदी मुंबई दौऱ्यावर येणार असल्याने नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन करून नोव्हेंबरपासून विमानसेवा नियमित सुरू होईल, असेही सांगण्यात येत आहे.
