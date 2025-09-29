विधिच्या ५६ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला उत्तरे हिंदीत लिहिणे महागात
हिंदीत उत्तर लिहिणे पडले महाग
विधीच्या ५६ वर्षीय विद्यार्थ्यांला दिलासा देण्यास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः ‘कायदेशीर भाषा’ या विषयाची उत्तरपत्रिका हिंदीत लिहिल्याने ५६ वर्षीय विद्यार्थ्यांला महागात पडले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) नियमांनुसार, या विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतच लिहिणे अनिवार्य असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवत विद्यार्थ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्ता अखिल कुमार जैन यांनी मागील वर्षी मुंबईतील चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरच्या विधी महाविद्यालयात तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यांनी पहिल्या सत्रातील चार विषयांच्या उत्तरपत्रिका हिंदी भाषेत लिहिल्या होत्या. तथापि, महाविद्यालयाने त्यांचा ‘कायदेशीर भाषा’ विषयाचा निकाल रोखला आणि त्याची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतून लिहिण्याचा आग्रह धरला. महाविद्यालयाच्या या निर्णयाविरोधात जैन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेची दखल घेऊन उत्तरपत्रिका सादर करण्याचे न्यायालयाने महाविद्यालयाला दिले होते. जैन यांची उत्तरपत्रिका वाचल्यानंतर त्यातील बराचसा भाग अयोग्य आणि मूल्यांकन करण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. उत्तरपत्रिका बहुतांशी हिंदीत लिहिली होती, त्यात काही उत्तरे इंग्रजीतूनही लिहिली होती; परंतु ती समजण्यासारखी नसल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले.
इंग्रजीसह मराठीचा पर्याय
इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम आहे. तसेच विशेषतः कायदेशीर भाषेसह काही विषयांची उत्तरे केवळ इंग्रजीमध्येच द्यावीत, असे स्पष्ट केले आहे. अशावेळी ‘कायदेशीर भाषा’ विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतून लिहिण्याचा महाविद्यालयाचा आग्रह योग्यच असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘बीसीआय’चे नियम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत उत्तरे देण्याची परवानगी देतात, परंतु महाराष्ट्रात हा पर्याय केवळ मराठी भाषेसाठीच आहे, याकडेही न्यायालयाने प्रामुख्याने लक्ष वेधले.
