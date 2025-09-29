मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचा आनंद
मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचा आनंद
मेट्रो २-अ आणि ७च्या स्थानकात ४९७ दुकाने उभारण्याची योजना; तिकिटाशिवाय मिळणार नवे उत्पन्न
मुंबई, ता. २९ ः मुंबईकरांना आता मेट्रोच्या गारेगार प्रवासाबरोबरच शाॅपिंगचाही आनंद लुटता येणार आहे. त्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमएमओसीएल) मेट्रो मार्गिका २ अ आणि ७ या दोन्ही मार्गिकांच्या मेट्रो स्थानकातील जागा जवळपास ४९७ दुकांनांकरिता व्यवसायिकांना देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी परवाने देण्याकरिता इच्छुकांकडून निविदा मागविल्या आहेत. या माध्यमातून महामुंबई मेट्रोला तिकिटांशिवाय नवे उत्पन्न मिळणार आहे.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे उभारले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून मेट्रो-२ अ आणि मेट्रो-७ या मार्गिकेवर मेट्रोसेवा सुरू असून दररोज सुमारे साडेतीन लाख प्रवासी ये-जा करतात. दरम्यान, या दोन्ही मार्गिकांवरील ३० स्थानकांमध्ये एमएमएमओसीएलतर्फे एकूण ६८ हजार १६६ चौरस फूट व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यात ४७२ किऑस्क आणि २५ ब्लॉक स्पेसचा समावेश आहे. एकूण ५७५ किऑस्कपैकी ४९७ किऑस्क आता परवाना प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. किऑस्कसाठी परवाना कालावधी पाच वर्षांचा आणि ब्लॉक स्पेससाठी १५ वर्षांचा परवाना कालावधी असेल. २९ ऑक्टोबरपर्यंत इच्छुकांना निविदा भरता येणार आहेत.
मुंबई मेट्रो केवळ एक वाहतूक यंत्रणा नाही, तर आर्थिक गतीला चालना देणारा स्रोत आहे. स्थानकांमधील रिटेल आणि व्यावसायिक क्षमतेचा आर्थिक लाभ घेत आम्ही नॉन-फेअर रेव्हेन्यूच्या (एनएफबीआर) माध्यमातून निधी उभारत आहोत. या उपक्रमामुळे मेट्रो स्थानके सुविधा, व्यवसाय आणि कनेक्टिव्हिटी यांची केंद्रे होण्याच्या आमच्या व्हिजनला पाठबळ मिळाले आहे.
- डॉ. संजय मुखर्जी,
आयुक्त, एमएमआरडीए
मेट्रोस्थानकांवरील व्यावसायिक जागांसंदर्भातील हे धोरण उद्योजकांना व्यापक व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देत असून, एमएमएमओसीएलच्या गैरभाडे महसूल धोरणालादेखील अधिक बळकटी मिळेल. तसेच रिटेलर्स दररोज लाखो प्रवाशांपर्यंत थेट पोहोचू शकणार असून प्रवाशांनाही खरेदीसाठी सुविधा मिळेल.
- रुबल अग्रवाल,
एमडी, एमएमएमओसीएल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.