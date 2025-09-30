डेब्रिजच्या डम्परवर सिडकोची कारवाई
डेब्रिजच्या डम्परवर सिडकोची कारवाई
नवी मुंबई, ता.३० (वार्ताहर): पनवेलच्या पुष्पक नगर, खारघर परिसरातील सिडकोच्या मोकळ्या जागेवर डेब्रिज टाकण्यासाठी आलेले चार डम्पर सिडकोच्या पथकाने पकडले. या प्रकरणी पनवेल, खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पनवेलमधील पुष्पक नगर नोड सेक्टर-१०(ए) भागातील सिडकोच्या भूखंडावर माती, रॅबिट असलेले डेब्रिज घेऊन डम्पर आल्याची माहिती सिडकोच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार मध्यरात्री पावणे एकच्या सुमारास पथकाने प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता, दोन डम्पर आढळले. पोलिसांनी प्रविणकुमार डुंग (३३), संजय चौगुलेला (४०) ताब्यात घेतले. तर सोमवारी सकाळी ११.१५ च्या सुमारास खारघर सेक्टर-३६ मधील स्वफ्नपूर्ती सोसायटी समोरील मोकळ्या भूखंडावर डेब्रिज टाकणाऱ्या डम्परवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी आनंदकुमार चौहान (२३), राजेश सिंगवर (३६) खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.