अंबुजा सिमेंट ग्राइंडिंग प्रकल्पाविरोधात महामोर्चा
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : अंबुजा सिमेंटच्या ग्राइंडिंग प्रकल्पाविरोधात शनिवारी (ता. २७) खोका कंपनी येथे सर्वपक्षीय प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून अटाळीचे ज्येष्ठ समाजसेवक हरिश्चंद्र पाटील यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. बैठकीत उपस्थित माजी नगरसेवकांनी प्रकल्पावर तीव्र निषेध व्यक्त केला.
बैठकीत सकल भारतीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय प्रमुख श्याम गायकवाड यांनी जनता रक्षणासाठी आणि भविष्यासाठी लवकरच लाखो लोकांच्या सहभागाने महामोर्चा काढण्याची घोषणा केली. “आपल्या पिढीचे भविष्य वाचवायचे असेल, तर आजूबाजूच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प थांबवण्यासाठी आरपारची लढाई द्यावी लागेल,” असे त्यांनी आवाहन केले. ते म्हणाले की विरोधक विविध प्रकारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतील, मात्र आपण एकत्र राहिलो तरच आपला संघर्षलढा यशस्वी होईल.
माजी नगरसेवक महेंद्र गायकवाड यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. मार्गदर्शनासाठी उदय चौधरी (आयटक), मोहने गाव प्रमुख सुभाष पाटील, वरूण पाटील, दशरथ तरे, भीमराव डोळस, दया शेट्टी, वासुदेव पाटील आणि नवनाथ पाटील यांसारखे नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर अटाळी व परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रकल्पाविरोधी भावना अधिकच तीव्र झाली असून, येत्या काळात होणाऱ्या महामोर्चामुळे स्थानिक आंदोलनाला नवे स्वरूप येण्याची संभावना वर्तवली जात आहे. पोलिस आणि प्रशासनाशी याबाबत पुढील रणनीती ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
