सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर फुलांना मागणी
भाव तिपटीने वाढले
डोंबिवली, ता. ३० (बातमीदार) : गणेशोत्सवानंतर नवरात्र आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात फुलांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गुलाब, झेंडू, गोंडा, मोगरा आणि कमळ या फुलांना विशेष मागणी असून, याचा थेट परिणाम त्यांच्या किमतींवर झाला आहे. किरकोळ बाजारात फुलांचे भाव दुप्पट ते तिपटीने वाढले आहेत.
सध्या झेंडूचे भाव १२० ते १५० रुपये किलो, गोंडा २५० ते ३०० रुपये किलो, मोगरा ८०० ते १००० रुपये किलो, गुलाब १५० ते २०० रुपये, तर कमळ २० ते ३० रुपये प्रति फुल इतके आहेत. फुलांच्या भाववाढीमागे यंदाच्या हवामानातील अनिश्चितता कारणीभूत ठरली आहे. काही भागात अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी कमी पावसामुळे फुलांचे उत्पादन घटले असून, त्यामुळे बाजारात पुरवठा मर्यादित राहिला आहे.
गोंड्याच्या फुलांना विशेष मागणी असून, नवरात्र आणि दसऱ्याच्या दिवशी या फुलांचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दसऱ्याला सुवर्णासमान महत्त्व असलेल्या गोंड्याच्या फुलांचा विधींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे पिवळा गोंडा आणि शेवंतीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार अपेक्षित आहेत. फुलांची ही वाढती मागणी आणि त्यानुसार वाढलेले भाव ग्राहकांसाठी आर्थिक ताण निर्माण करत असले, तरी विक्रेत्यांसाठी हा हंगाम लाभदायक ठरतो आहे.
