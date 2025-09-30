कर्जत तालुक्यात पहिला कुणबी दाखला मंजूर
कर्जत तालुक्यात पहिला कुणबी दाखला मंजूर
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश
कर्जत, ता. ३० (बातमीदार) : मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सुरू झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची झळ महाराष्ट्रभर पोहोचली आहे. राज्यातील विविध भागांत आता ओबीसी अर्थात कुणबी दाखले मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोटल गावातील रहिवासी आणि पेशाने पत्रकार असलेले विलास श्रीखंडे हे कर्जत तालुक्यातील पहिले नागरिक ठरले आहेत. ज्यांना मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अधिकृतपणे कुणबी दाखला मंजूर झाला आहे.
हा दाखला कर्जतचे प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या हस्ते श्रीखंडे यांनी स्वीकारला. या प्रसंगी कर्जत तालुक्यातील सकल मराठा समाजाचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विलास श्रीखंडे यांनी आपल्या भागातील जिल्हा परिषद शाळेच्या जुन्या नोंदींचा सखोल अभ्यास करून त्या शासकीय पातळीवर सादर केल्या. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासनाकडून त्यांना कुणबी दाखला मंजूर करण्यात आला. हे यश कर्जत तालुक्यातील मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक मानले जात असून, पुढील काळात अनेकांना मार्गदर्शन ठरणार आहे. यावेळी मराठा बांधवांनी एकमेकांना पेढे भरवून हा आनंदोत्सव साजरा केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सुरू झालेल्या या प्रक्रियेने आता कर्जत तालुक्यात नवा टप्पा गाठला आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेमुळे उत्साहाचे वातावरण असून, आगामी काळात तालुक्यात आणखी अनेकांना कुणबी दाखले मिळण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
