३५ वर्षांपूर्वीची प्रवासी शेड कोसळली
३५ वर्षांपूर्वीची प्रवासी शेड कोसळली
मुरूड, ता. ३० (बातमीदार) : मुरूड – जंजिरा नगरपरिषदेतर्गत शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील कल्याणी हॉस्पिटल समोरची ३५ वर्षांपूर्वीची प्रवासी शेड पावसामुळे कोसळली. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही जीवितहानी झाली नाही.
मुरूड शहरात चार दिवस सतत मुसळधार पाऊस पडत असल्याने जुन्या पत्र्यांची शेड जीर्ण झाल्याने ती कोसळली. या शेडमध्ये लक्ष्मीखार येथील वडापाव गाडी सुरू होती, परंतु छप्पर अलगद कोसळल्याने कोणालाही दुखापत झाली नाही. इतर वेळा शेडमध्ये प्रवासी उपस्थित असतात. मात्र यावेळी कोणीही प्रवाशी नसल्याने दुर्घटना टळली. दरम्यान या घटनेनंतर मुरूड आगार व्यवस्थापक राहुल शिंदे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तातडीने मुरूड-जंजिरा नगरपरिषद कार्यालयात पत्रव्यवहार केला गेला. बांधकाम विभागाचे अभियंता अनिकेत वाजे व मुकादम अभी चांदोरकर यांनी घटनास्थळी येऊन कामगारांच्यावतीने शेड साफ करण्याचे काम केले. दरम्यान नवीन प्रवासी शेड उभी करण्यासाठी मोजमाप घेतले गेले आहे. लवकरच नवीन शेड उभारण्यात येईल, असे नगरपरिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.