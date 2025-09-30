विठ्ठलवाडी पोलिसांचे ‘ऑपरेशन अवंतिका’
विठ्ठलवाडी पोलिसांचे ‘ऑपरेशन अवंतिका’
धावत्या एक्स्प्रेसमध्ये पोलिसांची कारवाई, उल्हासनगरमधील तिघांना अटक
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) : गणेश विसर्जनाच्या जल्लोषानंतर शहर हादरवणाऱ्या गुन्हेगारी घटनेचा थरारक शेवट अखेर समोर आला आहे. संतोषनगर येथे साईनाथ मित्रमंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर फरार असलेले सराईत गुंड अवंतिका एक्स्प्रेसमध्ये परतीच्या प्रवासात पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले. मुंबई सेंट्रलला पोहोचण्याआधीच बोरिवली येथे फिल्मी स्टाईल कारवाई करीत पोलिसांनी मुख्य आरोपी अमोल सावंतसह त्याच्या दोन साथीदारांना अटक केली.
उल्हासनगर कॅम्प-४ मधील संतोषनगर भागात गणेश विसर्जनानंतर साईनाथ मित्रमंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर अमल्या ऊर्फ अमोल सावंत, राहुल ठाकूर ऊर्फ बाबू, तुषार गोडांबे ऊर्फ गोट्या आणि त्यांच्या साथीदारांनी चॉपर आणि काठ्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. यात हर्ष गायकवाड गंभीर जखमी झाला. फिर्यादी यश पांडे यांच्या तक्रारीवरून विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. तपासादरम्यान आरोपी तुषार गोडांबे याला पोलिसांनी तत्काळ सापळा रचून अटक केली; मात्र मुख्य आरोपी अमोल सावंत आणि त्याचे साथीदार फरार झाले होते. तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने पोलिसांना माहिती मिळाली, की आरोपी उज्जैनवरून अवंतिका एक्स्प्रेसने परत येत आहेत.
त्याआधारे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी आणि पोलिस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक बंकटस्वामी दराडे यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस कर्मचारी रामदास मिसाळ, दिलीप चव्हाण, संतोष सांगळे, गणेश राठोड, चंद्रकांत गायकवाड व सागर मोरे या विशेष पथकाने बोरिवली येथे सापळा रचला. मुंबई सेंट्रलला एक्स्प्रेस पोहोचण्याआधीच पथकाने फिल्मी स्टाईल कारवाई करीत अमोल सावंत, राहुल ठाकूर आणि करण वंश यांना ताब्यात घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.