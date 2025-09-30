नवरात्रोत्सवानिमित्त विद्यार्थ्यांना माजी विद्यार्थिनींकडून प्रेरणा
जुईनगर, ता.३० (बातमीदार) : "उत्सव नवरात्रीचा, जागर स्त्रीशक्तीचा" या सदराखाली नेरुळ येथील विद्याभवन शाळेत माजी विद्यार्थिनींच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्यात आला. नवरात्रोत्सवानिमित्त विद्याभवन प्राथमिक मराठी शाळेने विशेष उपक्रमाचे आयोजन केले. शाळेचे रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करताना विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवलेल्या माजी विद्यार्थिनी शाळेत आमंत्रित करण्यात आले. मुलाखतीच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रेरणादायी वाटचालीची ओळख शाळेतील विद्यार्थ्यांना करून देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणे, प्रेरणा देणे, संवाद कौशल्य विकसित करणे या उद्देशाने नऊ दिवस यशस्वी आणि तज्ञ माजी विद्यार्थिनीला शाळेत आमंत्रित करून शाळेच्या विद्यार्थ्यंनाकडून तिची मुलाखत घेण्यात आली. माजी विद्यार्थिनींनी आपला प्रवास, संघर्ष, प्रेरणा, यशामागील रहस्य इत्यादी यावेळी कथन केले. अश्विनी म्हसे, मेघा बोरचटे, अदिती चौधर, काजल संकपाळ, निकिता भायदे, अनुजा पाटील, ज्योती घोलप, अनुजा लवटे, विद्याभवन शाळेने अशा प्रकारच्या उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच माजी विद्यार्थिनींची यशोगाथा आज शाळेची शान वाढवत असल्याचे शाळेचे कुलसाचीव दिनेश मिसाळ यांनी संगितले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ प्रेरणा मिळाली नाही तर संवाद, आत्मभान, अभ्यासाबाबतची जाणीवही वाढल्याचे मुख्याध्यापिका सुवर्णा मिसाळ यांनी सांगितले.
