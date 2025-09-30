शिवसेना पदाधिकाऱ्याच्या मुलावर हल्ला
गाडीचा धक्का लागल्याने वाद; ऋत्विक महाडिक, कृष्णा गुप्ता, सूरज शिंदे यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हा
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : गाडीचा धक्का लागल्याच्या वादातून शिवसेनेच्या महिला पदाधिकारीच्या मुलावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे. गरबा खेळून घरी जाताना हा हल्ला झाला असून, यामध्ये अथर्व अशोक रसाळ हा २२ वर्षीय तरुण गंभीररीत्या जखमी झाला. त्याच्यावर सध्या ठाणे येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. तसेच पोलिस तपास सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश पाटील यांनी दिली.
अंबरनाथ पूर्व येथील स्वानंद कॉम्प्लेक्स येथील सार्वजनिक रोडवर सोमवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास शिवसेनेच्या पदाधिकारी सुषमा रसाळ यांच्या मुलावर सहा ते आठ जणांच्या टोळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. सुषमा रसाळ यांचा मुलगा अथर्व रसाळ हा गरबा खेळून आपले मित्र केशव जोशी, तरुण म्हेत्रे, यश पाटील यांच्यासोबत कारने घरी जात होता. यावेळी रितिक महाडिकला गाडीचा धक्का लागल्याने ऋतिक महाडिकने अथर्वला शिवीगाळ केली. तसेच सात ते आठ जणांच्या टोळीने अथर्वला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करत दमदाटी केली. या वेळी त्याच्या तोंडावर दगड मारल्याने अथर्वच्या नाकाला फ्रॅक्चर झाले. अथर्ववर सध्या ठाणे येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी ऋत्विक महाडिक, कृष्णा गुप्ता, रिक्षाचालक सूरज शिंदेसह आणखी पाच ते सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला. या मारहाणीत अर्थवच्या गळ्यातील सोन्याची साखळीदेखील आरोपींनी खेचल्याचा आरोप केला आहे.
