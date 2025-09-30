चांगल्या परताव्याच्या प्रलोभनातून गंडा
चांगल्या परताव्याच्या प्रलोभनातून गंडा
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : शेअर मार्केटमध्ये चांगल्या परताव्याचे प्रलोभन दाखवून सायबर टोळीने पनवेलमध्ये राहणाऱ्या एका ५४ वर्षीय व्यक्तीला दोन कोटी नऊ लाखांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणात आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल आहे.
खासगी कंपनीत नोकरी करणारे अमरेंद्रनाथ सासमल यांच्याशी २० जुलै रोजी शेअर्समध्ये गुंतवणुकीसाठी संपर्क साधण्यात आला होता. अमरेंद्रनाथ यांना मोतिलाल ओसवाल सेक्युरेटीज ग्रुपमध्ये समावेश करताना गुंतवणुकीचे विविध पर्याय देण्यात आले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नफा होत असल्याचे दाखवत विश्वास मिळवण्यात आला. त्यानुसार वेगवेगळ्या मोबाईल क्रमांकांवर तसेच बँक खात्यामध्ये त्यांनी पैसे पाठवले. १६ मे ते ८ जुलैच्या कालावधीत बँक खात्यांमधून दोन कोटी नऊ लाखांची रक्कम काढण्यात आली. पण नफ्याची रक्कम काढण्यासाठी ९१.६३ लाख भरावे लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.
