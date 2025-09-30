रानवली गावाचा विकास करणार : सुनील तटकरे
श्रीवर्धन, ता. ३० (वार्ताहर) ः रानवली गावाच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध असून अडीच वर्षात गावाचा कायापालट करून विकास घडवणार, असे प्रतिपादन खासदार सुनील तटकरे यांनी केले.
त्याचप्रमाणे रानवली येथील रायगड जिल्हा परिषद शाळेतून कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी इंटर ॲक्टिव बोर्ड व टॅबलेट उपलब्ध करून देऊ, असेही खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले. लंडन येथे भारत भूषण पुरस्कार देऊन रायगड रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे यांना गौरविण्यात आले होते. यानिमित्त रानवली ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच सुरेश मांडवकर यांच्या हस्ते शाल, सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन खासदार सुनील तटकरे यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी रायगड जिल्हा परिषद शाळा रानवलीच्या व्यवस्थापनाकडून खासदार सुनील तटकरे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ व शिक्षक वर्ग उपस्थित होते. यावेळी तालुकाध्यक्ष दर्शन विचारे, माजी आमदार तुकाराम सुर्वे, सुजित तांदळेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन सरपंच सुरेश मांडवकर यांनी केले.
