चिमणी गल्लीत बस उभी करण्यास मनाई
स्थानक परिसरातील कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक विभागाची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० : बाजी प्रभू चौकाच्या पुढे केडीएमटीचा बस थांबा आहे. फडके रोडवरुन स्टेशन परिसरात येणाऱ्या केडीएमटी व खासगी बस या बसथांबा येण्यापूर्वीच चिमणी गल्लीच्या प्रवेशद्वारावर थांबवित आहेत. याठिकाणी बसमधील प्रवासी उतरल्यानंतर थांब्यावर ती बस पुढे नेली जाते. प्रवासी तेथेच उतरत असल्याने त्या ठिकाणी कोंडी निर्माण होते. ही गर्दी रोखण्यासाठी चिमणी गल्लीच्या प्रवेशद्वारावर केडीएमटी, खासगी कंपनी बसचालकांनी बस न थांबविण्याच्या सूचना डोंबिवली वाहतूक पोलिसांनी केल्या आहेत.
कल्याण डोंबिवली महापालिका परिवहन विभागाच्या बससाठी डोंबिवली पूर्वेतील बाजीप्रभू चौकाच्या पुढे बस थांबा आहे. याठिकाणी प्रवाशांनी बसमध्ये चढणे व उतरणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा बाजी प्रभू चौकात खासगी व केडीएमटी बसच्या रांगा लागलेल्या असतात. त्यामुळे केडीएमटीच्या बससह रिक्षा, मोटारी, दुचाकी अशी सर्व वाहने फडके रोडवर खोळंबून राहतात. अनेक वेळा केडीएमटी बस चालत बाजी प्रभू चौकात वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे फडके रोडवरील चिमणी गल्लीच्या प्रवेशद्वाराजवळ बस थांबवितात.
लोकल पकडण्याची घाई असलेले तसेच इच्छितस्थळी जाण्यासाठी बस थांबताच प्रवासी खाली उतरण्यास सुरुवात करतात. प्रवासी उतरत असल्याने बस चिमणी गल्लीच्या प्रवेशद्वारावरच खोळंबून राहते. यामुळे देखील पाठीमागून येणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागून कोंडी होते. दररोजच्या कोंडीमुळे वाहन चालकांसोबतच वाहतूक पोलिसांची देखील डोकेदुखी वाढली आहे.
डोंबिवली वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीराम पाटील यांनी केडीएमटी वाहतूक विभागाचे नियंत्रक यांना बसचालकांना काही सूचना केल्या आहेत. त्यात बसचालकांना फडके रोडवरील चिमणी गल्लीच्या प्रवेशद्वारावर बस न थांबविण्याच्या, येथे प्रवासी न उतरविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशाच सूचना खासगी कंपनीच्या बसचालकांनादेखील केल्या आहेत. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई वाहतूक विभागाने सुरू केली आहे, अशी माहिती वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी दिली.
