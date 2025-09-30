सन्मान नवदुर्गांचा, जागर आदिशक्तीचा!
सन्मान नवदुर्गांचा, जागर आदिशक्तीचा!
बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघ, शिवशाहू प्रतिष्ठान, ना. म. जोशी मंडळाचा उपक्रम
मुंबई, ता. ३० ः नवरात्रोत्सवाचे औचित्य साधून शिवशाहू प्रतिष्ठान, मुंबई व बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघ, लोअर परळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच ना. म. जोशी सार्वजनिक उत्सव मंडळाच्या विशेष सहकार्याने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘सन्मान नवदुर्गांचा, जागर आदिशक्तीचा’ हा उपक्रम उत्साहात पार पडला.
हा भव्य सन्मान सोहळा रविवारी (ता. २८) सायंकाळी ५ वाजता बी. डी. डी. १६ व १७, ना. म. जोशी मार्ग सार्वजनिक उत्सव मंडप येथे मोठ्या दिमाखात पार पडला.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रज्ञा पवार व कृष्णा पाटील यांनी आपल्या गोड वाणीने सुरेखरीत्या केले. नवदुर्गांचा सन्मान बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे विश्वस्त जीवन भोसले, शिवशाहू प्रतिष्ठान अध्यक्ष रवींद्र देसाई, ना. म. जोशी मार्ग सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, तसेच समाजसेवक डॉ. नीलेश मानकर, संतोष शिंदे, उद्योजक कृष्णा (अण्णा) पाटील, रवींद्र धुरी, संतोश मोरे, शंकर रिंगे, राजू येरुडकर, धनाजी बुगडे, विनायक आसबे, सतिश पाटील, नामदेव पाटील, संदिप चव्हाण, तानाजी धनुकटे, अमर गावडे, शैलेश मगदुम, विक्रम पाटील दिलीप नाईक, दत्ता घेवडे, राजु वंजारे, दिलीप सुर्वे, दीपक मोरवणकर व अमर सुतार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या कार्यक्रमास महिलांची उत्स्फूर्त उपस्थिती लाभली.
सन्मानित नवदुर्गा व त्यांचे कार्य
* संगिता सचिन गाडे (समाजसेविका, आदर्श शिक्षिका)
समाजसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात अन्नदान, वैद्यकीय मदत, शैक्षणिक सहाय्य, अपंगांना आधार या कार्यातून समाजासाठी आदर्श निर्माण.
* डॉ. मयुरी संतोष शिंदे (वैद्यकीय व सामाजिक कार्य)
आरोग्यसेवेसोबत सामाजिक प्रश्नांवर भरीव कार्य, समाजहिताच्या राजकीय योगदानाची आशा निर्माण.
* कु. सुलक्षा सतीश मोरे (गोविंदा खेळाडू)
बालवयातच ९व्या थरावर तब्बल ४० वेळा चढाई; २०२५ मध्ये दहाव्या थरावर कामगिरी; स्पेनमध्ये भारतीय तिरंगा फडकावून देशाचा मान उंचावला. शलाका साळवी (राजकारण), राजश्री प्रशांत पेलणेकर (पाॅवर लिफ्टिंग राष्ट्रीय खेळाडू), उज्वला दीपक मोरवणकर (शिक्षिका), कविता ससाणे (वैद्यकीय व समाजकारण), आदिती पुंडलिक लोकरे (पत्रकारिता), सायली दिलीप चाळके (नृत्यकला), सुनंदा राजाराम येरुडकर (खानावळ व्यवसाय).
