धारावी कोळीवाड्याच्या मातेची ६४ वर्षांची परंपरा
धारावी, ता. ३० (बातमीदार) : सध्या मुंबईत नवरात्रोत्सव सुरू असून, धारावीतही याचा उत्साह पाहण्यास मिळत आहे. धारावी कोळीवाडा सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळातर्फे १९६१ सालापासून कोळी समाजातर्फे देवी बसवली जात आहे.
६४ वर्षांपूर्वी ‘एक गाव, एक देवी’ या पद्धतीने देवीची स्थापना केली जात आहे. कोळीवाड्यातील देवीचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबई आणि परिसरातील कोळी समाजातील भाविक कुटुंबे मोठ्या संख्येने येत असतात. धारावीतील माता म्हणून ही देवी प्रसिद्ध आहे.
नवसाला पावणारी देवी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देवीला साकडे घालण्यासाठी अनेक भाविक येतात. यामध्ये महिला भाविकांचा मोठा सहभाग असतो. देवीची मिरवणूक कोळीवाड्यात येत असताना धारावीतील भाविक रस्त्यावर मोठी गर्दी करतात. दसऱ्यापर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. बदलत्या काळानुसार या ठिकाणी अनेक बदल घडवले गेले आहेत.
