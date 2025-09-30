लोकलमधील सीटच्या गॅपमध्ये अडकला मोबाईल
डोंबिवली, ता. ३० : डोंबिवलीहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये सकाळी एक अनोखी अन् अडचणीची घटना घडली. एका महिला प्रवाशाचा मोबाईल लोकलच्या सीटच्या गॅपमध्ये अडकला; मात्र तो काढण्यासाठी तब्बल काही तासांचा खटाटोप झाला. सकाळी ७.४७ ची धीम्या लोकल डोंबिवली स्थानकावरून सुटली. या लोकलमध्ये चढलेल्या एका महिला प्रवाशाच्या हातातून मोबाईल निसटून लोखंडी सीटच्या फटीत जाऊन अडकला. सुरुवातीला स्वतः त्या महिलेसह इतर महिला प्रवाशांनी मोबाईल बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला.
मोबाईल काही केल्या बाहेर निघेना, त्यामुळे आरपीएफ (रेल्वे पोलिस फोर्स) अधिकाऱ्यांना संपर्क करून त्यांची मदत मागवण्यात आली. लोकल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला पोहोचली, तिथेही प्रयत्न झाले, पण मोबाईल काही निघाला नाही. यानंतर लोकल डोंबिवलीला परत आल्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करण्यात आले. आरपीएफ व अन्य कर्मचाऱ्यांनी सीट उचलण्याचा, गॅपमधून मोबाईल काढण्याचा प्रयत्न केला, पण मोबाईल पुन्हा हाती आला नाही. अखेर संबंधित महिलेने स्टेशन मास्तरकडे तक्रार नोंदवली. रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, "लोकल रात्री कारशेडमध्ये गेल्यानंतर सीट वेल्डिंग काढून मोबाईल बाहेर काढण्यात येईल,"
समाजमाध्यमांवर व्हायरल
या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला असून, रेल्वेच्या लोकलमध्ये अशा घटना किती सहज घडतात आणि त्यातून प्रवाशांना किती अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचे हे उदाहरण ठरले आहे.
