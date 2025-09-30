अमली पदार्थविरोधी मोहिमेचा अनोखा उपक्रम
अंबरनाथ, ता. ३० (बातमीदार) : नवरात्रोत्सवात देवीची मनोभावे आराधना करण्याबरोबरच सामाजिक उपक्रमांतून प्रबोधन घडवणाऱ्या अंबरनाथच्या जय भवानी पारंपरिक सेवा संस्थेने यंदा अमली पदार्थविरोधी मोहिमेचा अनोखा उपक्रम हाती घेतला. या मोहिमेत सामूहिक शपथ घेऊन ‘आई भवानी शक्ती दे, देशाला अमली पदार्थापासून मुक्ती दे’ असे साकडे घालण्यात आले.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. २९) रात्री खुंटवली परिसरात हा उपक्रम पार पडला. या मंडळाचा नवरात्रोत्सव यंदा ३८वे वर्ष साजरे करत आहे. केवळ नवरात्रीपुरते न राहता उर्वरित काळातही समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याचा संकल्प मंडळाने केला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष व शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थविरोधी जनजागृतीचा निर्धार करण्यात आला आहे. ‘दिवसेंदिवस अमली पदार्थांचे सेवन आणि विक्रीचे प्रमाण वाढत असून, त्याचे दुष्परिणाम थेट युवा पिढीवर होताना दिसतात. त्यामुळे समाज नशामुक्त करण्यासाठी मोहिमेची गरज आहे’, असे माजी नगरसेवक ॲड. निखील वाळेकर यांनी सांगितले.
खासदार डॉ. शिंदे यांनी सोमवारी भवानी मातेचे दर्शन घेतले. या वेळी मंडळ पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ‘अमली पदार्थांचे सेवन करणार नाही, करू देणार नाही आणि विक्री करणाऱ्यांना कायदेशीर धडा शिकवू’, अशी शपथ घेतली गेली. अमली पदार्थांच्या विक्रीचा विळखा चिंताजनक आहे. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाबरोबर नागरिकांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. शिंदे म्हणाले. या वेळी कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, माजी नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर, माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र वाळेकर, ॲड. स्वप्नील बागुल, अरविंद मालुसरे, पद्माकर दिघे, संजय गावडे उपस्थित होते. कार्यक्रमात अमली पदार्थांविरोधात सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांचा मंडळातर्फे सन्मान करण्यात आला. युवा पिढीचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजाने एकत्रित प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन उपस्थित मान्यवरांनी केले.
