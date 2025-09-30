नवरात्रोत्सवात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : नवरात्रोत्सव म्हणजे भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक सलोख्याचा संगम. अंबरनाथच्या नवीन भेंडीपाडा परिसरातील नवनिकेतन सेवा मंडळातर्फे यंदा ५१व्या वर्षी नवरात्रोत्सव साजरा होत आहे. या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजाच्या सहभागातून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडत आहे.
अंबरनाथ पश्चिमेतील बुवापाडा-नवीन भेंडीपाडा येथे मंडळाची स्थापना १९७४ मध्ये झाली. मात्र, त्या आधीपासूनच स्थानिक रहिवासी घटस्थापना व पारंपरिक सण एकत्र साजरे करत होते. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक मोहरमही ते एकत्रितपणे साजरा करायचे. ही परंपरा आजतागायत कायम असून, दोन्ही समाजांमधील सलोखा जपला जात आहे, असे स्थानिकांनी सांगितले. परिसरातील सुमारे १०० वर्षे जुने महालक्ष्मी मंदिर हे श्रद्धेचे केंद्र आहे. त्याशेजारी उभारलेली दुर्गामातेची भव्य प्रतिमा नवरात्रोत्सवात आकर्षणाचे केंद्र ठरते. याच मंडळाच्या पुढाकारातून येथे हनुमान मंदिराचीही स्थापना करण्यात आली.
नवरात्रोत्सवात दररोज सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा-दांडिया, भजन, आरती आणि सामूहिक पूजा यांचे आयोजन केले जाते. सर्व वयोगटातील नागरिकांचा यात उत्स्फूर्त सहभाग असतो. ग्रामस्थ, तरुण वर्ग आणि महिला मोठ्या संख्येने सहभागी होत असल्याने उत्सव अधिक रंगतदार होतो. शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर आणि माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र वाळेकर यांच्या विशेष सहकार्यामुळे मंडळाची परंपरा शिस्तबद्ध पद्धतीने पुढे नेली जात असल्याचे मंडळ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सर्वधर्म समभाव सोहळा
हा उत्सव केवळ धार्मिक सोहळा नसून, सर्वधर्म समभाव आणि सामाजिक ऐक्याचे प्रतीक आहे. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र येतो, हेच खरे बळ आहे, असे मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य म्हणाले. पोलिस आणि नागरिकांच्या सहकार्यामुळे कोणत्याही सणाला गालबोट लागलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली.
नोट:- सोबत फोटो जोडलेले आहे.
