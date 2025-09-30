श्रीराम चौकात पर्यावरणपूरकतेसह संस्कृतीचा मेळावा
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ३ मधील श्रीराम चौक पवई येथे माँ शक्ती सेवा संस्थाने यंदाही भक्तिभावाने देवीची स्थापना केली आहे. यावर्षीची संकल्पना खऱ्या अर्थाने वेगळी आणि भावस्पर्शी ठरली आहे. गंगा नदीच्या पवित्र मातीपासून घडवलेली मूर्ती ही धार्मिकतेबरोबरच पर्यावरणपूरकतेचा संदेश देत आहे. ग्रामीण जीवनशैलीवर आधारित थीममुळे शहरवासीयांना गावची परंपरा, साधेपणा आणि आपुलकीची अप्रतिम अनुभूती मिळत आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३, श्रीराम चौक पवई येथे माँ शक्ती सेवा संस्थेच्या वतीने देवीची स्थापना करण्यात आली आहे. १६ वर्षांपासून गंगा नदीच्या पवित्र मातीपासून मूर्ती साकारण्याची परंपरा संस्थेने जपली आहे. या उपक्रमामुळे धार्मिकतेबरोबरच पर्यावरणपूरकतेचा संदेश भाविकांपर्यंत पोहोचतो. यंदा संस्थेने स्थापनेसाठी ग्रामीण संस्कृती व जीवनशैली यावर आधारित थीम साकारली आहे. संस्थेच्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरवर्षी वेगळी संकल्पना मांडत सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदेश देणारी ही संस्था, उल्हासनगरातील सण-उत्सवांची ओळख नव्या पातळीवर नेण्याचे कार्य करत आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, गावाकडची संस्कृती व परंपरा पुढील पिढीसमोर जिवंत ठेवणे, तसेच पर्यावरणपूरक पद्धतीने उत्सव साजरा करणे, हाच मुख्य उद्देश आहे.
भाविक आकर्षित
हाताने रेखाटलेल्या सुंदर चित्रांमधून हिरवीगार शेती, बैलगाड्या, पारंपरिक स्वयंपाकाच्या चुली, गावातील साधी पण मनमिळाऊ जीवनशैली अशा अनेक घटकांचे दर्शन घडवण्यात आले आहे. या अनोख्या सजावटीमुळे शहरवासीयांना आपल्या मुळांशी पुन्हा एकदा जोडल्याचा अनुभव मिळत आहे. स्थानिक नागरिक आणि भाविक या थीमकडे विशेष आकर्षित होत आहेत.
