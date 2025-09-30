भोंडल्यातून स्त्री सशक्तीकरणाचा संदेश
अंबरनाथ, ता. ३० (बातमीदार) : नवरात्रीनिमित्त पायल कबरे यांच्या पुढाकारातून भोंडला कार्यक्रमाद्वारे स्त्री सशक्तीकरणाचा संदेश दिला आहे. अंबरनाथच्या पूर्वेकडील कृष्णानगर, महालक्ष्मीनगर, क्रांती गल्ली आणि गणपती मंदिर परिसरातील महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. पायल कबरे आणि तुळजाभवानी बचत गटाच्या पुढाकाराने स्त्री शक्ती सन्मान भोंडला कार्यक्रम झाला.
कार्यक्रमात माजी नगराध्यक्षा स्व. पूर्णिमा कबरे यांनी सुरू केलेल्या तुळजाभवानी बचत गटाचे कार्य विशेषतः अधोरेखित केले. भाजप ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ प्रदेश प्रभारी पायल कबरे यांचे उपक्रमही सन्मानित करण्यात आले. यासोबत भरारी ग्रुप, साई कृष्णा बचत गट आणि चिंतामणी भजनी मंडळ यांचाही सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात कन्या पूजन आणि आरतीने झाली. या वेळी कबरे यांनी महिलांना स्त्री शक्ती आणि स्त्री सशक्तीकरणाचा प्रेरणादायी संदेश दिला.
स्व. पूर्णिमा कबरे यांच्या स्वयंउद्योग महिला बचत गटाचे कार्य दोन दशकांपासून सुरू आहे. मी सात-आठ वर्षांपासून या कार्याशी जोडलेली आहे. हे कार्य असेच सुरू राहावे आणि अधिक विस्तारावे, असे मत पायल कबरे यांनी मांडले.
