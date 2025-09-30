उल्हासनगरच्या रस्त्यांवर स्वच्छतेचा उत्सव
उल्हासनगर, ता. ३० (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहराच्या रस्त्यांवर सकाळच्या सुमारास स्वच्छतेचा उत्सव पाहायला मिळाला. ‘स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)’अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा’ मोहिमेत उल्हासनगर महापालिका व सिंधू एज्युकेशन सोसायटीसह विविध संस्थांच्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी जनजागृती रॅली काढत नागरिकांना स्वच्छतेचा संदेश दिला. ‘ओला-सुका कचरा वेगळा करा’, ‘प्लॅस्टिकला नकार द्या’ आणि ‘स्वच्छ उल्हासनगर - सुंदर उल्हासनगर’ अशा घोषणांनी शहर दुमदुमून गेले. या उपक्रमातून नागरिकांना जबाबदार सहभागाची जाणीव करून देत विद्यार्थ्यांनी स्वच्छतेची खऱ्या अर्थाने जागृती केली.
देशभर स्वच्छता ही सेवा २०२५ पंधरवडा राबवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर महापालिकेने आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून ‘स्वच्छोत्सव’ या नावाने विशेष जनजागृती उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रभाग समिती क्रमांक १ व २ मध्ये महापालिका, सिंधू एज्युकेशन सोसायटी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्था, वृक्ष फाउंडेशन आणि ओरियन कन्स्ट्रक्शन यांच्या संयुक्त विद्यमाने काढलेल्या रॅलीत विविध शाळा, महाविद्यालये व संस्थांमधील ५०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. किशोर गवस, उपआयुक्त विशाखा मोटघरे, सहायक आयुक्त मयूरी कदम, सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी मनीष हिवरे, मुख्य बाजार निरीक्षक विनोद केणे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार, वृक्ष फाउंडेशनच्या प्रमुख ज्योती तायडे यांच्यासह अनेक अधिकारी व संस्था प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लक्षवेधक विद्यार्थ्यांच्या घोषणा
रॅलीसाठी स्वतंत्र मार्ग आखण्यात आले होते. गोल मैदान ते नेहरू चौक, आवत राम चौक ते शिरू चौक मार्गे बाजार रस्ता, शिरू चौक ते नेहरू चौक या संपूर्ण मार्गावर विद्यार्थ्यांनी हाताने बनवलेले आकर्षक फलक, घोषवाक्ये आणि पथनाट्याद्वारे नागरिकांना स्वच्छतेचा संदेश दिला. ‘ओला-सुका कचरा वेगळा करा’, ‘ प्लास्टिकला नकार द्या’ यांसारख्या घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी व्यापारी वर्ग व नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
व्यापाऱ्यांकडून स्वागत
स्वच्छता ही फक्त प्रशासनाची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. उत्सव म्हणजे फक्त धार्मिक सोहळे नसून ते ‘स्वच्छोत्सव’ असले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड जागरूकता निर्माण झाली. व्यापाऱ्यांनीही पथनाट्य व घोषवाक्यांचे स्वागत करत “स्वच्छता ही सेवा” अभियानाशी एकरूप होण्याचा निर्धार व्यक्त केला, असे विनोद केणे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले.
