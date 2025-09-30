बेलघर तळघर येथे शारदोस्तव सोहळा संपन्न
तळा, ता. ३० () ः मौजे बेलघर येथे अभिनव ज्ञान मंदिर उसर खुर्द शाळेची शारदा देवी पालखी मिरवणूक मोठया उत्साहात संपन्न झाली गावातील घरोघरी पालखीचे स्वागत करून पुजा करून भाविकांनी दर्शन घेतले. बेंजो स्पीकर वर विद्यार्थ्यांनी व महिलांनी लेझिम गरबा खेळून गावात भक्तिमय उत्साह निर्माण केले. शारदोस्तव करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहचवणे हाच होता मोठया उत्साहात शाळेतील विध्यार्थी ग्रामस्थ महिला मंडळ युवक मंडळ शिक्षक वृंद ग्रुप ग्रामपंचायत सरपंच प्रविण आंबार्ले तसेच अजय अनंत सावंत सदस्य रश्मी राजेंद्र आंबार्ले सदस्यासुरेश दाभेकर बेलघर अध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे तळघर अध्यक्ष तारामती साळुंखे बेलघर महिला मंडळ अध्यक्ष प्रमिला सावंत महिला अध्यक्ष तळघर दोन्ही गावाचे सचिव खजिनदार सदस्य सर्व उपस्थित होते
