द . ग. तटकरे महाविद्यालय माणगाव येथे संशोधन विषयक राज्यस्तरीय सेमिनार
विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून तटकरे महाविद्यालयात संशोधन चर्चासत्र
माणगाव, ता. ३० (वार्ताहर) ः माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळचे द. ग. तटकरे महाविद्यालय, माणगाव व मार्गताम्हणे एज्युकेशन सोसायटी संचालित डॉ. तात्यासाहेब नातू कलाव वरिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालय मार्गताम्हणे यांच्या झालेल्या शैक्षणिक सामाजिक सामंजस्य करारानुसार द. ग. तटकरे महाविद्यालय, माणगाव येथे राज्यस्तरीय संशोधनविषयक सेमिनार संपन्न झाले.
कार्यक्रमास माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समिती सदस्य निकिता जैन (साबळे), द. ग. तटकरे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बबन खामकर, डॉ. नातू कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. बाळासाहेब यादव, तसेच महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १४५ संशोधक विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक उपस्थित होते. माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष राजीव साबळे यांच्या प्रेरणेने हा कार्यक्रम संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गताम्हणे एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यमान अध्यक्ष व माजी आमदार मधुकरराव चव्हाण यांनी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे कार्यक्रमास शुभेच्छा देत सर्व संशोधकांना प्रामाणिकपणे संशोधन करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे बीज भाषण मुंबई विद्यापीठाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेले आनंदीबाई प्रधान महाविद्यालय, नागोठणे येथील प्रोफेसर डॉ. श्रीकांत तुपारे यांनी करीत कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या. दोन सत्रांमध्ये संपन्न झालेल्या या सेमिनारसाठी चार विविध शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक मार्गदर्शनासाठी उपस्थित होते. संपूर्ण मार्गदर्शन पीपीटी प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून संपन्न झाले.
सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई येथील उपप्राचार्य व रसायनशास्त्र विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. नंदकिशोर चंदन यांनी संशोधनातील माहितीचे संकलन, प्राथमिक व द्वितीय माहितीचे स्रोत, माहिती गोळा करण्याची नियोजनबद्ध तंत्र व पडताळणी याबद्दल मार्गदर्शन केले. सी. के. टी. महाविद्यालय, पनवेल येथील असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश वाजेकर यांनी संशोधन पद्धतीमधील विविध प्लेगरिझम तंत्रे, इंटिग्रिटी टेक्नॉलॉजी, संपूर्ण संशोधनाची होणारी पडताळणी याबद्दल माहिती दिली. संशोधन सेमिनारसाठी रत्नागिरी, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर भागातून अनेक संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.
