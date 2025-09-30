शेतकरी सहकारी भातगिरणी वार्षिक सभा
पडघा, ता. ३० (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील विविध गावांतील ७८५ शेतकरी सभासद आणि तीन लाख रुपये भागभांडवल असलेल्या पडघा येथील शेतकरी सहकारी भातगिरणी मर्यादित या संस्थेची वार्षिक सभा उत्साहात झाली. सभापती दयानंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पडघा सेवा सोसायटीच्या नवीन इमारतीत सोमवारी विविध विषयांवर झाली. सभेत मागील सभेचे इतिवृत्त, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रके, अंदाजपत्रक वाचून मंजुरी घेण्यात आली. सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले, त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. सभापती दयानंद पाटील, व्यवस्थापक शीतल कशीवले आणि संचालकांनी उपस्थित सदस्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली. सभेत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील, संचालक दत्तात्रेय पाटोळे, विष्णू पाटील, प्रकाश भोईर, अजय पाटील, श्रीकांत गायकर, विलास पाटील, विकास पाटील, संतोष जाधव, काशीनाथ शेलार, भास्कर पाटील, कुसुम माघे, सुनंदा भोईर, तज्ज्ञ संचालक गोपीनाथ कथोरे, रामचंद्र पाटील आणि टीडीसी बॅंकेचे व्यवस्थापक चंद्रशेखर दोंदे उपस्थित होते. सदस्य रमेश पाटील, गुरुनाथ मते, गोपीनाथ पाटील, नितीन चंदे, गुरूनाथ गायकर, मोतीराम घरत, भगवान सांबरे, गुरुनाथ मोरे, मनोहर पाटील व संतोष फापे यांनी चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
