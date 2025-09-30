महाविस्तार ॲप वापराबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन !
महाविस्तार ॲपबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन
मुरूड, ता. ३० (बातमीदार) ः महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन ॲप सुरू करण्यात आले असून, हे ॲप म्हणजे शेतकऱ्यांचा जणू डिजिटल मित्र आहे. शेतकरी बांधवांना आता या एका ॲपमध्येच शेतीविषयक योजनांविषयी सर्व माहिती उपलब्ध करण्यात आली असून, या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामानविषयक माहिती, पीक सल्ला, खताची मात्रा, कीड व रोग नियंत्रण आदीविषयी माहिती उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाचा बाजारभावही पाहाणे शक्य आहे. अगदी एका क्लिकवर शेतीसाठी लागणारी यंत्र, अवजारे भाडेतत्त्वावर मिळविण्याकरिता त्यांच्या गावाच्या जवळपास असणाऱ्या अवजारे बँकांची माहितीदेखील या ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व महाडीबीटीवर असणाऱ्या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती अर्थात त्यातील विविध घटकांकरिता अर्ज कसा करावा, आवश्यक कागदपत्रे या सर्वांची माहिती या ॲपमध्ये समाविष्ट आहे.
ऑनलाइन शेती शाळा नवनवीन तंत्रज्ञानाचे व्हिडीओदेखील या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी बंधू बघू शकतात. याकरिता शेतकरी बांधवांनी प्ले स्टोअरवरून महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करून घ्यावे. त्यानंतर आपल्या शेतकरी आयडीने लॉगिन करून आपले नाव, गाव, तालुका प्रविष्ट करायचा आहे; जेणेकरून त्यांची गावनिहाय, तालुकानिहाय सर्व माहिती त्यांना उपलब्ध होईल. ॲपच्या होमपेजवर शेतकऱ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध होईल तसेच नवनवीन गोष्टीविषयी किंवा शेतकरी बांधवांच्या मनात येणाऱ्या शंका व त्यांचे विविध प्रश्न हे ते ॲपमध्ये असणाऱ्या ‘मला प्रश्न विचारा’ येथे जाऊन आपल्या शंकांचे निराकरण करू शकतात. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीविषयक एक सोबती, मित्र आता त्यांच्या मोबाईलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. याचा जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. या ॲपविषयीच्या अधिक माहितीकरिता तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांना हे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी मदत करीत आहेत.
