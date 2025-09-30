भिवंडीत टोरेंट पॉवरमध्ये महिला राज
भिवंडी, ता. ३० (बातमीदार) : नवरात्रीच्या अष्टमीदिनी टोरेंट पॉवरने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक विशेष पाऊल उचलले आहे. आपल्या पटेल कस्टमर केअर सेंटर (अंजूरफाटा) याचे रूपांतर ‘ऑल-वुमन कस्टमर केअर सेंटर’मध्ये केले आहे. या केंद्राचे संपूर्ण संचालन आता महिलांकडून केले जात आहे.
नवरात्री हा स्त्रीशक्तीचा उत्सव आहे. आदिशक्ती माता दुर्गा आणि कालीमातेची पूजा करून धैर्य, सामर्थ्य आणि शक्तीचे प्रतीक मानले जाते. हा संदेश पुढे नेत टोरेंट पॉवरने ही अनोखी संकल्पना साकार केली आहे. या उपक्रमातून महिला कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा गौरव होत आहे. कार्यक्षेत्र अधिक समावेशक व प्रगतिशील करण्याचा प्रयत्नही दिसतो. महिला आमच्या संस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि विविध विभागांमध्ये त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले. अष्टमीच्या दिवशी हा उपक्रम राबवताना अभिमान वाटत आहे. ‘ऑल-वुमन कस्टमर केअर सेंटर’ हे महिला कर्मचाऱ्यांना समर्पित असून, महिला सक्षमीकरणाविषयी बांधिलकी दर्शवते, असे कंपनीकडून सांगितले. ग्राहकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, महिला कर्मचाऱ्यांच्या आत्मविश्वास व कार्यकुशलतेचे कौतुक केले आहे. टोरेंट पॉवरने नवरात्रीच्या धार्मिक भावनांना महत्त्व दिल्याबरोबर सामाजिक सक्षमीकरण आणि उत्कृष्ट सेवा यांचा आदर्श निर्माण केला आहे.
कंपनीच्या सेवा
भिवंडीत टोरेंट पॉवरला ग्राहक सेवा उत्कृष्टतेसाठी ओळखले जाते. कंपनीकडे शहरात पाच कस्टमर केअर सेंटर, चोवीस तास टोल-फ्री मदतवाहिनी, टोरेंट पॉवर मोबाइल अॅप, ई-मेल व व्हॉट्सअॅप सेवा उपलब्ध आहेत. या ‘ऑल-वुमन सेंटर’मुळे सेवांचा दर्जा उंचावला असून महिला सक्षमीकरणाचा ठाम संदेश दिला जात आहे.
