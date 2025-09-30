उरणमध्ये शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
आमदार महेश बालदी यांची प्रमुख उपस्थिती
उरण, ता. ३० (वार्ताहर) : विविध पक्षातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणात मोठी उलाढाली होत आहे. उरण शहरातील श्रीराम मंदिर सभागृहात आयोजित या पक्ष प्रवेश सोहळ्यात शिवसेना उबाठा पक्षाचे उरण उपशहर प्रमुख गणेश पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. तसेच काँग्रेसमधून मोठी जुई येथील माणिक कोळी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्ते, शिवसेना महालन विभाग अध्यक्ष गणेश घरत (जसखार) व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.
या कार्यक्रमाला आमदार महेश बालदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पक्षात प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करताना सांगितले की, भाजप हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध पक्ष आहे. उरण तालुका आणि शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सक्षम संघटन आणि नवे नेतृत्व आवश्यक आहे. भाजपात प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे पक्ष आणखी बळकट होईल. पक्ष प्रवेश कार्यक्रमाला जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, भाजप महाराष्ट्र परिषद सदस्य रवी भोईर, अल्पसंख्याक जिल्हा अध्यक्ष जसिम ग्यास, उरण ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनेश गावंड, उरण शहर अध्यक्ष कौशिक शहा, शहर मंडल अध्यक्ष प्रसाद भोईर, महालन विभाग अध्यक्ष महेश कडू, भाजप नेते चंद्रकांत घरत, जितेंद्र म्हात्रे, शेखर तांडेल, जितेंद्र घरत, माजी नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, उरण युवा शहर अध्यक्ष निलेश पाटील, शहर महिला अध्यक्षा संपूर्णा थळी, नवीन राजपाल यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
इतर पक्षांमध्ये चिंतन
पक्ष प्रवेश सोहळ्यामुळे उरण तालुक्यात भाजपची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसमधील प्रभावी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजपात दाखल झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये या बदलाचा थेट परिणाम दिसून येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रवेशामुळे भाजपला ग्रामीण भागाबरोबरच शहरातील संघटनात्मक बळकटीही मिळणार असून, विरोधकांसाठी ही मोठी चिंता ठरू शकते.
