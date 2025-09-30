विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर नवी मुंबई झळकणार
नवी मुंबई विमानतळाला एरोड्रोम परवाना मिळाला
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : प्रवासी व मालवाहतूक विमानांची उड्डाणे आणि इतर देशांतील विमान कंपन्यांकडूनही मान्यता मिळण्यासाठी महत्त्वाचे असणारा एरोड्रोम परवाना नवी मुंबई विमानतळाला मिळाला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातर्फे हा परवाना देण्यात आला. या परवान्यामुळे विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव झळकणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचे येत्या ८ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याचे बोलले जात आहे. विमानतळ उद्घाटनाच्या अनुषंगाने सर्व सरकारी यंत्रणांनी तयारी वेगाने सुरू केली आहे. विमानतळाचे बाह्य काम पूर्ण झाले असून, अंतर्गत सजावटीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. विमानतळाहून प्रवासी आणि मालवाहतूक करण्याच्या अनुषंगाने सर्व प्रकारच्या केंद्रीय परवानग्या मिळालेल्या आहेत. विमानतळावर युद्धातील विमानांच्या चाचण्याही यशस्वीरीत्या झाल्या आहेत. त्यानंतरची सर्वात महत्त्वाचा असणारा एरोड्रोम परवाना हा विमानतळ चालवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो.
गौतम अदाणींची भेट
अदाणी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांनी आज नवी मुंबई विमानतळाला भेट दिली. लवकरच या विमानतळाचे उद्घाटन होणार आहे. त्या धर्तीवर विमानतळाच्या अखेरच्या टप्प्यातील कामांचा अदाणी यांनी आढावा घेतला. आज सकाळी नवी मुंबई विमानतळाच्या रनवेवर अदाणी त्यांच्या खासगी विमानाने उतरले. विमानतळाची अंतर्गत सजावट आणि व्हीआयपी परिसराची माहिती जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्या विमानाने उड्डाण घेतले.
