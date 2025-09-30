तारापूरमध्ये तीन कामगारांना वायूबाधा; कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल
तारापूरमध्ये तीन कामगारांना वायूबाधा
कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल
तारापूर, ता. ३० (बातमीदार) : तारापूर एमआयडीसी क्षेत्रातील डी. एच. ऑर्गेनिक्स या रासायनिक कारखान्यात उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान वायू गळती झाल्याने तीन कामगार बेशुद्ध पडले होते. वायुबाधा झालेल्या कामगारांवर खासगी रुग्णालयात तातडीने उपचार सुरू केल्यानंतर कामगारांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली. या अपघातप्रकरणी कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात बोईसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रासायनिक कारखान्यात २६ सप्टेंबरला रात्री पावणेअकराच्या सुमारास उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान सेंटरफ्युज यंत्राद्वारे द्रव्य वेगळे करीत असताना तयार झालेल्या सल्फाईड वायूच्या गळतीमुळे राहुल काशी (वय २०), लालाशंकर कोल (वय ३२) आणि हेमांशू बेहरा (वय ३३) या कामगारांना श्वसनाचा त्रास होऊन ते बेशुद्ध झाले. त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून त्यांना घरी सोडण्यात आले.
कारखाना व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीमुळे हा गंभीर अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. यामुळे कामगारांचा जीव धोक्यात घातल्याप्रकरणी बोईसर पोलिस ठाण्यात कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बोईसर पोलिस आणि औद्योगिक आरोग्य संचालनालय याप्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत. या घटनेमुळे तारापूर एमआयडीसीतील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
