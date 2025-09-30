महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा...चिमुरडी नंतर मावशीचाही मृत्यु
सर्पदंशाने चिमुरडीनंतर मावशीचाही मृत्यू
महिनाभराने लग्न, पण घरात शोककळा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० : खंबाळपाडा येथे आईसह नातेवाइकांकडे आलेली चार वर्षांची चिमुरडी प्राणवी भोईर हिचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. २८) घडली. मुलीची मावशी श्रुती ठाकूर हिच्यावर ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अपयशी ठरली असून, मंगळवारी (ता. ३०) श्रुती ठाकूर (वय २४) यांचाही मृत्यू झाला. महिनाभरावर श्रुतीचे लग्न असल्याने घरात आनंदाचे वातावरण होते; मात्र या घटनेमुळे ठाकूर परिवाराच्या आनंदावर विरजण पडले असून, संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
आजदे गावातील रहिवासी विक्की भोईर यांची मुलगी प्राणवी आजोळी आली होती. प्राणवीला आणि तिच्याजवळ झोपलेल्या मावशी श्रुतीला रात्रीच्या वेळी सापाने दंश केला. दोघांनाही तातडीने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या (केडीएमसी) शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान प्राणवीची तब्येत बिघडली आणि दुसऱ्या रुग्णालयात नेत असताना तिचा मृत्यू झाला. ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या श्रुतीचीही मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली आणि मंगळवारी तिचाही मृत्यू झाला.
कुटुंबीय संतप्त
या घटनेसाठी केडीएमसीचा आरोग्य विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप करीत संतप्त नातेवाइकांनी मंगळवारी केडीएमसी मुख्यालयातील आरोग्य विभागात ठिय्या आंदोलन केले. शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि आरोग्य नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी या वेळी केली. पालिका प्रशासनाने योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.