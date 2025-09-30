विधानपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून समन्वयकांची नियुक्ती

विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून समन्वयकांची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० ः विधान परिषदेच्या २०२६मध्ये होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या निर्देशानुसार ज्येष्ठ नेत्यांची समन्वय म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी पक्षाचे वरिष्ठ नेते, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तर विधान परिषदेचे गटनेते माजी मंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्याकडे नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघाच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी माजी मंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या समन्वयकपदी माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम. एम. शेख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दिली आहे.
