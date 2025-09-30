आशियातील पहिली महिला लोको पायलट निवृत्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : आशियातील पहिली महिला लोको पायलट म्हणून नावारूपास आलेल्या सुरेखा यादव या साडेतीन दशकांच्या कारकीर्दीनंतर मंगळवारी (ता. ३०) निवृत्त झाल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या सुरेखा स्वप्नांना पंख देऊन पहिल्या महिला लोको पायलट बनल्या. पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान देऊन आपल्या कामगिरीच्या बळावर सुरेखा यांनी असंख्य महिला लोको पायलटसाठी नवा मार्ग उघडून दिला.
अभियांत्रिकी पदविका पूर्ण झाल्यानंतर मी रेल्वेत येण्याचा निर्णय घेतल्याचे सुरेखा यादव यांनी ‘सकाळ’सोबत बोलताना सांगितले. या निर्णयामुळे आई-वडील काळजीत पडले होते. कल्याण लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्रातून कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करून १९८९मध्ये मध्य रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट म्हणून सुरेखा यादव रुजू झाल्या. सुरुवातीला मालगाडीत लोको पायलट म्हणून काम केले. ‘लोकल कार किंवा दुचाकी शिकण्यासाठी वेगळे प्रशिक्षण असते. लोकोपायलटच्या प्रशिक्षणसाठी स्वतंत्र इंजिन नसते. कामावरच शिकावे लागते. शेकडो प्रवाशांना सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी आत्मविश्वास खूप आवश्यक असतो. प्रत्येक प्रवासात या जबाबदारीची जाणीव कायम ठेवणे हे खरे आव्हान आहे,’ असे सुरेखा यादव यांनी सांगितले
सुरेखा यादव यांना लोकलपासून सर्व प्रकारची इंजिन चालवण्याचा अनुभव आहे. ‘मी वाफेवर चालणारी, डिझेल इंजिन आणि आता विद्युत इंजिन चालवली आहेत. राजधानी एक्स्प्रेसपासून वंदे भारतपर्यंत सर्व प्रमुख गाड्यांचे सारथ्य केले. पहिली वंदे भारत एक्स्प्रेस चालवणारी महिला लोको पायलट असण्याचा मानही मला मिळाला, याचा मला अभिमान असल्याचे यादव यांनी सांगितले. ३६ वर्षांच्या या प्रवासात सुरेखा यादव यांना असंख्य पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.
