रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडीविरोधात घोडबंदरवासिय आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : घोडबंदर भागातील रस्त्यांवरील खड्डे, सततची वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक सुविधांचा अभाव याविरोधात येथील नागरिकांनी आता जनजागृतीचा नवा मार्ग स्वीकारला आहे. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने स्थानिक दक्ष नागरिक संघटनेने गृहसंकुलांमध्ये जाऊन जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. आम्ही कर भरतो, आम्हाला सुविधा द्या, असा ठाम संदेश देत हे नागरिक बॅनर आणि स्टिकर्सच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडत आहेत.
शनिवारी (ता. २७) आनंद नगर सिग्नल येथे अजय जया, रोहित गायकवाड, प्रथमेश शेरकर, रचना वैद्य, मनोज पर्लीकर, किरण पाटील, पुनीत सिंग आदींसह अनेक स्थानिकांनी आपल्या वाहनांवर स्टिकर्स लावून आंदोलन केले होते. या अनोख्या आंदोलनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे आता हीच लढाई गृहसंकुलांपर्यंत नेण्याचा निर्धार या दक्ष नागरिकांनी केला आहे. नवरात्रोत्सवात मोठ्या प्रमाणात नागरिक एकत्र येतात, याचा फायदा घेत कार्यकर्ते ठिकठिकाणी जाऊन प्रबोधन करत आहेत. सध्या सुमारे १७ गृहसंकुलांमध्ये जनजागृतीपर बॅनर्स लावण्यात आले असून, नागरिकांना स्टिकर्सही दिले जात आहेत. हे स्टिकर्स वाहनांवर लावून नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या बॅनर्सवर आम्ही टॅक्स भरतो, मग आम्हाला चांगले रस्ते, वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते द्या, अशा स्पष्ट मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमामुळे घोडबंदर परिसरात जनतेच्या नाराजीचा सूर अधिकच तीव्र होत आहे. दक्ष नागरिकांच्या या उपक्रमामुळे स्थानिक प्रशासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता असून, या पुढाकारामुळे शहरातील इतर भागांमध्येही अशा प्रकारची जनजागृती होईल, अशी अपेक्षा आहे.
